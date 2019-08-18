Саратовский аэропорт "Гагарин" должен стать узловым, считает Володин

САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новый саратовский аэропорт "Гагарин", открытие которого намечено на 20 августа, должен получить статус узлового аэропортового комплекса, заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо, чтобы аэропорт "Гагарин" получил статус узлового аэропортового комплекса… Статус узлового аэропорта позволит сделать доступными тарифы (на перелеты) для граждан", - сказал Володин на совещании в здании аэропорта, куда он прилетел на первом тестовом рейсе из Москвы.

Он отметил, что в будущем к новому аэропорту должна быть построена отдельная железнодорожная ветка для электричек, новый перрон и траволатор, путепровод над железной дорогой по пути в аэропорт.

Володин пояснил журналистам, что есть планы расширять аэропортовый комплекс. "Для этого нужно, чтобы аэропорт "Гагарин" был признан как узловой аэропорт. Необходимые заявки на это поданы, надеемся, что министерство транспорта (РФ) нас здесь услышит и придаст новый импульс в развитии аэропорта" Гагарин", и надеемся, что как можно быстрее это решение состоится", - сказал он.

Спикер Госдумы рассчитывает, что путепровод над железной дорогой по пути в аэропорт будет введен в эксплуатацию в ближайшие три года. В такие же сроки, полагает он, РЖД проведет отдельную ветку для электричек и построит возле аэропорта специальный терминал для них.

"Надеемся, что в ближайшие три года железная дорога построит специальный железнодорожный терминал, где перрон и пол электрички (будут) на одном уровне, будет траволатор, чтобы наши пассажиры могли комфортно добираться (в терминал аэропорта). Это отдельный проект", - сказал Володин.