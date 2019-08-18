В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

ГОНКОНГ, 18 авг – РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники акции, организованной оппозиционным Гражданским фронтом по правам человека, требуют полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов, ввести прямые всеобщие выборы.

Гражданский фронт организовал демонстрацию в парке Виктория, изначально они собирались провести марш, однако полиция запретила, объяснив решение тем, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность. Представитель фронта Бонни Лан заявила журналистам, что митинг будет мирным, а марш запрещен, она также возложила ответственность на полицию за все возможные инциденты.

Тем не менее, спустя час после начала митинга толпа протестующих начала покидать территорию парка Виктория, заполнив дороги и проезжую часть, двинулась по улицам города.

В настоящее время в Гонконге идёт сильный дождь, однако это не останавливает демонстрантов. Они продолжают идти, о конечной их точке марша пока неизвестно. Движение в районе прекращено.

Ранее организаторы заявили, что ожидают участия более 300 тысяч человек. Как передаёт корреспондент РИА Новости, толпа демонстрантов идёт сплошным нескончаемым потоком под зонтами, скандируя лозунги.