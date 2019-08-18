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РИА Новости

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

12:27 18.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
ГОНКОНГ, 18 авг – РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники акции, организованной оппозиционным Гражданским фронтом по правам человека, требуют полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов, ввести прямые всеобщие выборы.
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Гражданский фронт организовал демонстрацию в парке Виктория, изначально они собирались провести марш, однако полиция запретила, объяснив решение тем, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность. Представитель фронта Бонни Лан заявила журналистам, что митинг будет мирным, а марш запрещен, она также возложила ответственность на полицию за все возможные инциденты.
Тем не менее, спустя час после начала митинга толпа протестующих начала покидать территорию парка Виктория, заполнив дороги и проезжую часть, двинулась по улицам города.
В настоящее время в Гонконге идёт сильный дождь, однако это не останавливает демонстрантов. Они продолжают идти, о конечной их точке марша пока неизвестно. Движение в районе прекращено.
Ранее организаторы заявили, что ожидают участия более 300 тысяч человек. Как передаёт корреспондент РИА Новости, толпа демонстрантов идёт сплошным нескончаемым потоком под зонтами, скандируя лозунги.
В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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