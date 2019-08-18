Украинские пограничники открыли огонь по едва не сбившему их внедорожнику

"Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружил движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот", - говорится в сообщении.

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Пограничники за два года изъяли на границе с Украиной 20 тысяч боеприпасов

Отмечается, что пограничники потребовали у водителя остановить автомобиль, однако он продолжил движение, направив при этом внедорожник на сотрудников погранслужбы. Тогда пограничники были вынуждены открыть стрельбу в воздух, чтобы предотвратить правонарушение, а водитель, "ослепив охранников границы фарами", "направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей".