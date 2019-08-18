В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса

Она пояснила, что инцидент произошел в Улан-Удэ. Во время патрулирования в районе площади Советов инспекторы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции капитан Бато Дамбаев и младший лейтенант Леонид Будаев увидели, как загорелся остановившийся на светофоре автобус. При этом водитель даже не заметил, что огонь быстро распространяется по днищу машины.