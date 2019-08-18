В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Бурятии полицейские спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она пояснила, что инцидент произошел в Улан-Удэ. Во время патрулирования в районе площади Советов инспекторы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции капитан Бато Дамбаев и младший лейтенант Леонид Будаев увидели, как загорелся остановившийся на светофоре автобус. При этом водитель даже не заметил, что огонь быстро распространяется по днищу машины.
Инспекторы организовали эвакуацию пассажиров, в затем самостоятельно потушили пламя огнетушителями. В результате происшествия никто не пострадал.
"Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников патрульно-постовой службы была обеспечена безопасность пассажиров и других участников дорожного движения", — сказала Волк.