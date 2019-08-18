Германия может лишить статуса беженцев сирийцев, ездящих в отпуск на родину

БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что сирийцы, которые посещают во время отпуска родину, могут быть лишены статуса беженцев в Германии.

"Если сирийский беженец регулярно проводит отпуск в Сирии, он не может всерьез ссылаться на то, что он подвергается в Сирии преследованиям. Мы должны отозвать у него статус беженца", - заявил министр в интервью Bild am Sonntag

В этой связи, добавил Зеехофер, миграционное ведомство будет следить за поездками беженцев. Он уточнил, что "когда ситуация (в Сирии) позволит, мы будем заниматься депортацией".