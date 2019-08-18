В Приморье начали работу комиссии по оценке ущерба после тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начали работу в домах, пострадавших от паводка после тайфуна "Кроса" в Приморье, сообщает администрация Уссурийска.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. Подтоплено около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.

"Сегодня на территории Уссурийского городского округа работало пять составов комиссий... Члены комиссии обследовали 13 объектов в селе Пуциловка и один в Уссурийске. Они осмотрели участки и дома для того, чтобы составить акты об утрате имущества и урожая", - говорится в сообщении.

В администрацию города поступило два обращения от жителей города, с сельских территорий - 25. Для обследования создано пять комиссий. В понедельник специалисты осмотрят подворья Уссурийска, а также сел Пуциловка и Алексей-Никольск.