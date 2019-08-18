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РИА Новости

В Приморье начали работу комиссии по оценке ущерба после тайфуна

11:42 18.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начали работу в домах, пострадавших от паводка после тайфуна "Кроса" в Приморье, сообщает администрация Уссурийска.
Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. Подтоплено около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
Вчера, 05:35РИА Новости
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"Сегодня на территории Уссурийского городского округа работало пять составов комиссий... Члены комиссии обследовали 13 объектов в селе Пуциловка и один в Уссурийске. Они осмотрели участки и дома для того, чтобы составить акты об утрате имущества и урожая", - говорится в сообщении.
В администрацию города поступило два обращения от жителей города, с сельских территорий - 25. Для обследования создано пять комиссий. В понедельник специалисты осмотрят подворья Уссурийска, а также сел Пуциловка и Алексей-Никольск.
Выплаты из резервного фонда администрации Приморского края составят 10 тысяч рублей тем, у кого подтоплены дома, и 10 тысяч рублей за подтопленные огороды.
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