В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.

Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что Россия "боится" единства и решительности Украины. "Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", - написал политик.

"Мы видим, какое на Украине единство - политические группировки и их сторонники друг друга придушить готовы ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций. Все это всевеликое украинское единство, по их словам, семимильными шагами идёт в Европу и НАТО, а по факту - стоит на месте", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, таким образом экс-президент Украины пытается оставленные после себя "политический бардак", ложные обещания, туманное европейское будущее и подрыв экономики из-за конфликта с Россией выставить за "величайшее достижение своего правления".

"Да он, видимо, просто обожает себя любимого и страдает гипертрофированным самолюбием. Может, в будущем Порошенко даже напишет книгу "Как за несколько лет растоптать стабильное государство", - сказал Бальбек.

Порошенко нередко выступает с обвинениями в адрес восточного соседа. Ранее экс-президент заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины, однако Киеву "удалось его разрушить".