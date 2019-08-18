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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

11:35 18.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что Россия "боится" единства и решительности Украины. "Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", - написал политик.
"Мы видим, какое на Украине единство - политические группировки и их сторонники друг друга придушить готовы ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций. Все это всевеликое украинское единство, по их словам, семимильными шагами идёт в Европу и НАТО, а по факту - стоит на месте", - сказал Бальбек РИА Новости.
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По его словам, таким образом экс-президент Украины пытается оставленные после себя "политический бардак", ложные обещания, туманное европейское будущее и подрыв экономики из-за конфликта с Россией выставить за "величайшее достижение своего правления".
"Да он, видимо, просто обожает себя любимого и страдает гипертрофированным самолюбием. Может, в будущем Порошенко даже напишет книгу "Как за несколько лет растоптать стабильное государство", - сказал Бальбек.
Порошенко нередко выступает с обвинениями в адрес восточного соседа. Ранее экс-президент заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины, однако Киеву "удалось его разрушить".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украине удалось разрешить кризис
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