Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс

САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

Рейс выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Boeing 737-800 приземлился в 12:17 (11:17 мск), на нем в Саратов прилетели спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники проекта строительства аэропорта. В пассажирском терминале их встретили губернатор Валерий Радаев и ветераны саратовского авиаотряда.

На взлетно-посадочной полосе пожарные машины устроили для прибывшего лайнера водяную арку — это традиция при встрече самолетов, которые совершают первый рейс или впервые садятся в аэропорту.

Распоряжение об открытии аэропорта Гагарин у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии старого аэропорта Саратов-Центральный подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Официальное открытие новой воздушной гавани состоится 20 августа. Все рейсы из старого в новый аэропорт переведут с восьми утра (7:00 мск).

Росавиация выдала АО "СарАэро-Инвест" (входит в УК "Аэропорт регионов") сертификат оператора аэродрома гражданской авиации "Саратов (Гагарин)" — итоговый документ для начала полноценной работы. А сам новый аэропорт получил сертификат авиационной безопасности.

Строительство аэропорта "Гагарин" представляло собой совместный проект государства, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость оценивалась в 20 миллиардов рублей.