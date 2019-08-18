Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео

На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.

На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается в столб.

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9 — Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019

Как отмечает телеканал, запись опровергает слова водителя о том, что его "подрезали" на дороге.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции.

