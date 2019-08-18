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РИА Новости

В Приморье спасли более 70 северокорейских рыбаков с разбитых штормом судов

11:22 18.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСкалы в бухте Слона на острове Путятина
Скалы в бухте Слона на острове Путятина
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Скалы в бухте Слона на острове Путятина. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Свыше 70 северокорейских рыбаков спасли у берегов Приморья с разбитых штормом судов в ходе тайфуна "Кроса", сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
Ранее пограничники сообщали, что иностранные суда запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов. В воскресенье в погрануправлении сообщили, что северокорейские шхуны ушли из бухт.
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"Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре. Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что у берегов Приморья остаются лишь единичные шхуны, выброшенные на мель.
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