В Приморье спасли более 70 северокорейских рыбаков с разбитых штормом судов

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Свыше 70 северокорейских рыбаков спасли у берегов Приморья с разбитых штормом судов в ходе тайфуна "Кроса", сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.

Ранее пограничники сообщали, что иностранные суда запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов. В воскресенье в погрануправлении сообщили, что северокорейские шхуны ушли из бухт.

"Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре. Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы", - говорится в сообщении.