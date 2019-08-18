В новом саратовском аэропорту "Гагарин" установили космический аппарат

САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Настоящий космический аппарат установили в здании нового саратовского аэропорта "Гагарин", передает корреспондент РИА Новости из воздушной гавани, куда в воскресенье прилетит первый тестовый рейс.

Ранее гендиректор архитектурного бюро Asadov Андрей Асадов рассказал, что саратовский аэропорт "Гагарин" будет выполнять функцию уникального музея космонавтики со множеством интересных интерактивных экспонатов. По его словам, архитектуру аэропорта было решено дополнить необычными элементами - световыми дирижаблями, которые дополняют верхние зенитные фонари.

Здание аэровокзала состоит из трех этажей. Пассажиров на втором этаже терминала ждет уникальный экспонат - настоящий космический аппарат, который доставили из Самары.