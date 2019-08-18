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РИА Новости

В новом саратовском аэропорту "Гагарин" установили космический аппарат

11:14 18.08.2019
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© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Настоящий космический аппарат установили в здании нового саратовского аэропорта "Гагарин", передает корреспондент РИА Новости из воздушной гавани, куда в воскресенье прилетит первый тестовый рейс.
Ранее гендиректор архитектурного бюро Asadov Андрей Асадов рассказал, что саратовский аэропорт "Гагарин" будет выполнять функцию уникального музея космонавтики со множеством интересных интерактивных экспонатов. По его словам, архитектуру аэропорта было решено дополнить необычными элементами - световыми дирижаблями, которые дополняют верхние зенитные фонари.
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Мединский открыл памятник Пушкину в аэропорту Шереметьево
Здание аэровокзала состоит из трех этажей. Пассажиров на втором этаже терминала ждет уникальный экспонат - настоящий космический аппарат, который доставили из Самары.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 8.00 (7.00 мск) 20 августа. Первый тестовый пассажирский рейс приземлится в аэропорту "Гагарин" в воскресенье.
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