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РИА Новости

В Хельсинки во время визита Путина ограничат движение транспорта

11:14 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Серьезные ограничения движения ждут жителей и гостей Хельсинки в среду из-за визита президента России Владимира Путина, рассказал РИА Новости главный комиссар городского полицейского управления Хейкки Порола.
Канцелярия финского главы ранее сообщала, что президент Финляндии Саули Ниинистё 21 августа в Хельсинки обсудит с Путиным двусторонние отношения и международные вопросы.
"Из-за ограничений дорожного движения я рекомендую избегать использования частного автомобильного транспорта в центре города или, по крайней мере, резервировать достаточно времени для поездок", - сказал Порола.
В среду будет полностью закрыты для туристов такие достопримечательности города как Рыночная площадь и остров Суоменлинна, где президенты, как ожидается, проведут ужин. Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Путина и Ниинистё, будет полностью остановлено.
"Никакой другой трафик на этом маршруте не разрешается", - предупредили в полиции.
Запреты будут действовать и на воде, в заливе, поблизости от места встречи лидеров движение частных яхт и лодок будет запрещено.
Также в обширном столичном регионе и части прилегающих в нему регионов страны полностью запретят использование частной авиации и беспилотников. Запрет будет действовать в среду с 6.00 до полуночи.
Кроме того, в центре Хельсинки, поблизости от места переговоров и передвижений российского лидера, будет полностью запрещена парковка автомобилей. Уже припаркованные машины будут перемещены на прилегающие улицы, уточнили в полиции.
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Владимир ПутинФинляндияХельсинкиРоссияВ мире
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