В Хельсинки во время визита Путина ограничат движение транспорта

ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Серьезные ограничения движения ждут жителей и гостей Хельсинки в среду из-за визита президента России Владимира Путина, рассказал РИА Новости главный комиссар городского полицейского управления Хейкки Порола.

Канцелярия финского главы ранее сообщала, что президент Финляндии Саули Ниинистё 21 августа в Хельсинки обсудит с Путиным двусторонние отношения и международные вопросы.

"Из-за ограничений дорожного движения я рекомендую избегать использования частного автомобильного транспорта в центре города или, по крайней мере, резервировать достаточно времени для поездок", - сказал Порола.

В среду будет полностью закрыты для туристов такие достопримечательности города как Рыночная площадь и остров Суоменлинна, где президенты, как ожидается, проведут ужин. Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Путина и Ниинистё, будет полностью остановлено.

"Никакой другой трафик на этом маршруте не разрешается", - предупредили в полиции.

Запреты будут действовать и на воде, в заливе, поблизости от места встречи лидеров движение частных яхт и лодок будет запрещено.

Также в обширном столичном регионе и части прилегающих в нему регионов страны полностью запретят использование частной авиации и беспилотников. Запрет будет действовать в среду с 6.00 до полуночи.