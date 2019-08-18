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РИА Новости

Грузинский эксперт рассказал о причинах выхода страны из СНГ

11:03 18.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГрузия
Грузия
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 авг– РИА Новости. Решение Грузии о выходе из СНГ в августе 2009 года было неизбежным из-за "преступных действий" тогдашнего президента Михаила Саакашвили в ходе августовской войны, заявил РИА Новости грузинский эксперт Петре Мамрадзе.
Грузия 18 августа 2009 года официально покинула состав Содружества независимых государств, таким образом выразив протест на действия России в августе 2008 года.
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"Конечно, тогда, в августе 2008 года, после кровавой военно-политической авантюры Саакашвили, которая закончилась катастрофой для Грузии, другого пути не было. Никто в мире не понял бы обращение Грузии с просьбой о помощи, если бы она оставалась в составе СНГ", - заявил эксперт.
Мамрадзе подчеркнул, что Грузия свои решением не получила никакого экономического, социального ущерба. "Существенной потери страна не получала", - добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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