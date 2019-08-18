При взрыве в Кабуле россияне не пострадали

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россиян нет среди погибших и пострадавших в результате атаки в Кабуле, сообщило посольство РФ в Афганистане.

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.