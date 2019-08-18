В ДНР сообщили о семи случаях нарушения силовиками перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – семь раз", - сказал представитель ведомства.