В ДНР сообщили о семи случаях нарушения силовиками перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – семь раз", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что по территории республики выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, повреждения получили два дома.