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РИА Новости

Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города

10:37 18.08.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
Чебоксары. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города, отметив, что на протяжении веков город служил одним из важных экономических и культурных центров Поволжья, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Впервые упомянутый в летописях в 1469 году, на протяжении веков город служил одним из важных экономических, культурных центров Поволжья, был крупным торговым портом. Вы по праву гордитесь славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых – известные литераторы и учёные, военачальники и космонавты, артисты и спортсмены", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин
14 августа, 09:55РИА Новости
Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона
Путин отметил, что сегодня Чебоксары – это большой, красивый и современный город с серьёзным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным и духовным наследием.
"Отрадно, что его жители берегут межнациональное согласие, приумножают традиции созидательного, добросовестного труда, стремятся внести свой вклад в благополучие родного города, Чувашской Республики и всей России", - подчеркнул президент.
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Владимир ПутинЧебоксарыРоссияОбщество
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