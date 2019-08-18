МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чебоксар с 550-летием города, отметив, что на протяжении веков город служил одним из важных экономических и культурных центров Поволжья, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Впервые упомянутый в летописях в 1469 году, на протяжении веков город служил одним из важных экономических, культурных центров Поволжья, был крупным торговым портом. Вы по праву гордитесь славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых – известные литераторы и учёные, военачальники и космонавты, артисты и спортсмены", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сегодня Чебоксары – это большой, красивый и современный город с серьёзным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным и духовным наследием.