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РИА Новости

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

10:29 18.08.2019 (обновлено: 16:16 18.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
По мнению Кулебы, с 1991 года Украина постоянно экспериментирует над собой в поисках оптимальной модели управления. Он напомнил, что страна сейчас переживает войну, а ранее прошла через две революции и шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом. При этом каждая из таких волн является попыткой стереть прошлое, обвинив во всем предшественников, написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 03:26РИА Новости
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Посол отметил, что за 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда и не построила политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений.
По его мнению, госслужба как система хромает на обе ноги. В результате Украина теряет главные признаки любого государства — население и территорию, уверен дипломат. Он подчеркнул, что это "самое страшное".
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Дмитрий КулебаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Искусственно созданные государства долго не существуют , а это недогосударство тем более)
18 августа, 10:42
Сосед Соседов
5800101
Какие признаки государственности могут быть у страны, где многие люди на полном серьезе думают, что украинцы выкопали Черное море и гордятся этим?
18 августа, 11:30
MYMake Yellowstone Great Again
3560001
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