В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек

ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, вечером в субботу на трассе в Палласовском районе Волгоградской области автомобиль "ВАЗ-21140" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-217030".