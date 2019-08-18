В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек

ВОЛГОГРАД, 18 авг - РИА Новости. Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, вечером в субботу на трассе в Палласовском районе Волгоградской области автомобиль "ВАЗ-21140" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-217030".
"В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы: оба водителя столкнувшихся автомашин, а также пятеро пассажиров автомашины "ВАЗ-217030": две женщины 71, 36 лет и трое девочек, 11, 5 и 3 лет", - говорится в сообщении полиции.
8 августа, 12:00РИА НовостиВ ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги