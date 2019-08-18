Представитель Шатунова прокомментировал скандал из-за песен "Ласкового мая"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал заявление продюсера Андрея Разина о том, что артист покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива.

По словам Кудряшова, Разин, как правообладатель, запретил музыканту исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". Представитель певца отметил, что изначально продюсер заявил, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова он сделал исключение.

PR-менеджер артиста добавил, что через две недели после этого Разин "ни с того ни с сего" разместил пост в Instagram , в котором запретил Шатунову исполнять хиты.

"Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?" — заявил Кудряшов в комментарии "Вечерней Москве".

По его словам, Разин пишет в соцсетях информацию, не соответствующую действительности, поскольку Шатунов не отказывался от песен "Ласкового мая".

Помощник продюсера рассказал изданию, что Разин не дает комментариев на данную тему.

"Он (Разин. — Прим. ред.) только передал: "Все будет хорошо. Для обеих сторон так или иначе все к лучшему!" — отметил он.

"Ласковый май" — советская и российская музыкальная поп-группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и 13-летним школьником Юрием Шатуновым.