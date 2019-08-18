Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

ТБИЛИСИ, 18 авг — РИА Новости. Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.
"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ. Мне кажется, нужно было, наоборот, максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание", — сказала она РИА Новости.
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
"Это был лишь политический шаг, который показал, что вот мы вышли из сферы, где Россия является доминантом", — добавила бывший спикер.
Грузия официально покинула Содружество Независимых Государств 18 августа 2009 года — таким образом она выразила протест на действия России в августе 2008-го.