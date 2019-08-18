В Москве за сутки выпало около 23% месячной нормы осадков

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцать миллиметров осадков выпало в Москве за минувшие сутки, что составляет примерно 23% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков, больше всего в Москве выпало в Бутово - 18 миллиметров", - сообщил Леус.
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Синоптик добавил, что по области в Железнодорожном выпало 23 миллиметра осадков, в Кашире - 24, в Воскресенске - 29.