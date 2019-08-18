В Москве за сутки выпало около 23% месячной нормы осадков

Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото

Пешеходы в Москве во время дождя

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Восемнадцать миллиметров осадков выпало в Москве за минувшие сутки, что составляет примерно 23% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков, больше всего в Москве выпало в Бутово - 18 миллиметров", - сообщил Леус.