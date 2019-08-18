Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой, по последним данным, погибли 63 человека, и выразил соболезнования родственникам погибших.
"Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых", - написал Гани в Twitter.
Он также заявил, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.
I strongly condemn the inhumane attack on the wedding hall in Kabul last night. My top priority for now is to reach out to the families of victims of this barbaric attack. On behalf of the nation I send my heartfelt condolences to the families of those who were martyred.— Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019