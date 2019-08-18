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РИА Новости

Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле

09:51 18.08.2019 (обновлено: 13:33 18.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой, по последним данным, погибли 63 человека, и выразил соболезнования родственникам погибших.
"Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых", - написал Гани в Twitter.
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Вчера, 06:45РИА Новости
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Он также заявил, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.
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Мохаммад Ашраф ГаниАфганистанКабул (город)В мире
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