Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой, по последним данным, погибли 63 человека, и выразил соболезнования родственникам погибших.

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Он также заявил, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.