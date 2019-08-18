Окраины Горловки и Донецка обстреляли ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли из минометов окрестности Горловки и Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 6.05 до 8.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра окраины Горловки и Донецка. Всего за указанный период было выпущено девять мин", - сказал он.

Позже исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.