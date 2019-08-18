В Перми задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

© Ника Мухина На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 18 авг — РИА Новости. В Перми задержали водителя автобуса, врезавшегося в стену магазина, сообщила пресс-служба управления МВД по Пермскому краю.

Отмечается, что задержанного освидетельствовали на опьянение при помощи алкотестера, он оказался трезв.

ДТП произошло накануне вечером на улице Новогайвинской, в районе остановки "Лесозавод". Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 53, не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В автобусе находились 59 человек, одна женщина погибла, пострадали 32 человека, в том числе девять детей.