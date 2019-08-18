В Рязани завершился Форум древних городов

Рязань, 18 авг – РИА Новости. Театральные шествия, уличные спектакли, фестиваль кузнечного искусства – в Рязани завершился второй Форум древних городов, который проводится по инициативе местных властей и объединяет города возрастом старше 500 лет.
"Можно сказать, что форум состоялся: много людей, которые пришли посмотреть и поучаствовать, - подчеркнул РИА Новости губернатор Рязанской области Николай Любимов. - Много гостей, в этом году уже больше, чем в прошлом: 35 стран, 50 делегаций из разных городов, более 100 мероприятий. Живое непосредственное общение показывает, что санкции не оказывают влияния на людей, которые живут в других странах. Они приезжают и видят, что мы – радушные хозяева и хотим мира, как и все. Видят, что с нами можно иметь дело, можно и нужно общаться. Думаю, что форум состоялся однозначно, и он должен оставаться ежегодным", - отметил глава региона.
В течение нескольких дней, с 14 по 17 на нескольких площадках Рязани уличные театры показывали представления. А на специальных мастер-классах дети создавали театральные маски из картона. Поскольку 2019 объявлен годом театра, этой же теме был посвящен и форум. В субботу 17 августа в Торговом городке – территории, которую называют местной ВДНХ – открылась Школа древних городов. В рамках лектория и площадки "Практики" эксперты и местные активисты обсуждали проблемы развития городской среды. Одной из главных тем стала как раз территория Торгового городка, который был в запустении в течение нескольких десятилетий и сейчас начинает возрождаться. На центральной площади города – Театральной – в рамках форума прошел фестиваль Кузнечного искусства. Ежегодно он проводится в селе Истье Рязанской области, где Петр Первый построил первый чугунолитейный завод. А в этом году пятый юбилейный фестиваль решили совместить с Форумом древних городов. Под открытым небом можно было посмотреть, как работают мастера из разных стран – всего в Рязань приехали 67 кузнецов, в том числе из Дании, Швеции, Америки и других стран. "В течение первого дня работы фестиваля мастера будут делать инсталляцию, которая украсит потом одну из площадей города, это будет такой подарок", - рассказала РИА Новости заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева. В рамках форума прошло первое заседание созданной Ассоциации древних городов, которая будет вести работу на постоянной основе. "Первый форум дал известность Рязани и нашей инициативе, - отметил Любимов. – В этом году приехали те делегации, кто были уже в прошлом году – значит они считают для себя это полезным. Были и представители новых стран – это Ближний Восток, Европа, Африка".
По словам главы региона насыщенной была и деловая программа: определенных договоренностей с зарубежными партнерами достигли местные компании, которые занимаются поставками сельскохозяйственной продукции и стройматериалов. По словам Любимова область намерена развивать такие направления, как медицинский туризм. "Мы сейчас обсуждаем то, какую главную идею заложить для следующего форума. Он должен быть еще более масштабным, мы хотели бы видеть еще больше гостей. Хотели бы, чтобы это было интересно не только гостям, но и жителям Рязани. Мы планируем продолжать, делать интереснее и не превращать его в рутину", - подчеркнул губернатор.