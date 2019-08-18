В Рязани завершился Форум древних городов

"Можно сказать, что форум состоялся: много людей, которые пришли посмотреть и поучаствовать, - подчеркнул РИА Новости губернатор Рязанской области Николай Любимов. - Много гостей, в этом году уже больше, чем в прошлом: 35 стран, 50 делегаций из разных городов, более 100 мероприятий. Живое непосредственное общение показывает, что санкции не оказывают влияния на людей, которые живут в других странах. Они приезжают и видят, что мы – радушные хозяева и хотим мира, как и все. Видят, что с нами можно иметь дело, можно и нужно общаться. Думаю, что форум состоялся однозначно, и он должен оставаться ежегодным", - отметил глава региона.

В течение нескольких дней, с 14 по 17 на нескольких площадках Рязани уличные театры показывали представления. А на специальных мастер-классах дети создавали театральные маски из картона. Поскольку 2019 объявлен годом театра, этой же теме был посвящен и форум. В субботу 17 августа в Торговом городке – территории, которую называют местной ВДНХ – открылась Школа древних городов. В рамках лектория и площадки "Практики" эксперты и местные активисты обсуждали проблемы развития городской среды. Одной из главных тем стала как раз территория Торгового городка, который был в запустении в течение нескольких десятилетий и сейчас начинает возрождаться. На центральной площади города – Театральной – в рамках форума прошел фестиваль Кузнечного искусства. Ежегодно он проводится в селе Истье Рязанской области, где Петр Первый построил первый чугунолитейный завод. А в этом году пятый юбилейный фестиваль решили совместить с Форумом древних городов. Под открытым небом можно было посмотреть, как работают мастера из разных стран – всего в Рязань приехали 67 кузнецов, в том числе из Дании, Швеции, Америки и других стран. "В течение первого дня работы фестиваля мастера будут делать инсталляцию, которая украсит потом одну из площадей города, это будет такой подарок", - рассказала РИА Новости заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева. В рамках форума прошло первое заседание созданной Ассоциации древних городов, которая будет вести работу на постоянной основе. "Первый форум дал известность Рязани и нашей инициативе, - отметил Любимов. – В этом году приехали те делегации, кто были уже в прошлом году – значит они считают для себя это полезным. Были и представители новых стран – это Ближний Восток, Европа, Африка".