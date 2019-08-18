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РИА Новости

Украина экстрадировала в Израиль беглого американца

09:27 18.08.2019 (обновлено: 09:34 18.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщила в воскресенье пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование. Позже СБУ сообщила о задержании Дов Сильвера в одной из областей Украины.
Программирование. Архивное фото
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"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
Амоса Дов Сильвера подозревают в организации международного наркокартеля.
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Лариса СарганСлужба безопасности УкраиныСШАИзраильУкраинаВ мире
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