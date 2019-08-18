Украина экстрадировала в Израиль беглого американца

КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщила в воскресенье пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование. Позже СБУ сообщила о задержании Дов Сильвера в одной из областей Украины.
"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
Амоса Дов Сильвера подозревают в организации международного наркокартеля.