Украина экстрадировала в Израиль беглого американца

Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование. Позже СБУ сообщила о задержании Дов Сильвера в одной из областей Украины.