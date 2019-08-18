В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до 22 градусов тепла, во второй половине дня местами пройдут дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в Москве продолжит определять циклонический вихрь. Постепенно смещаясь к северу и заполняясь, он оставит регион в своей теплой части. В такой ситуации будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, временами пройдут дожди", - рассказал Леус.