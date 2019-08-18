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РИА Новости

В центр "Моя карьера" с начала июня обратились более 19 тысяч москвичей

09:10 18.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 19 тысячи человек обратились в столичный центр занятости "Моя карьера" с момента его открытия, сообщается на сайте мэра Москвы.
Первый флагманский центр занятости "Моя работа" открылся в апреле. Всего флагманами стали четыре крупных центра: "Моя работа" - универсальные, "Моя карьера" - для тех, кто раньше не попадал в список активных соискателей.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" был открыт в июне в здании бизнес-центра на улице Сергия Радонежского, дом 1 в центре Москвы. Кроме помощи малообеспеченным семьям в центре помогают в трудоустройстве людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Всего с момента открытия в центр обратилось более 19 тысяч человек. В банке вакансий "Моей карьеры" сейчас более 100 тысяч вакансий", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за два месяца более 1,5 тысячи посетителей центра получили новые должности. Каждый день прием в центре ведут 80 различных специалистов, в центре действует пять крупных программ. Самая популярная из них - "Прокачай карьеру": программа рассчитана на молодых людей от 14 до 30 лет, которые хотят освоить новую специальность или найти работу в перспективных сферах. С июня в ней приняли участие 9 тысяч человек.
"Мы даем инструмент, навык, если выразиться образно, даем нашим клиентам не рыбу, а удочку. Наша основная задача - "дотянуть" соискателей до открытого рынка труда, сделать их конкурентоспособными на этом рынке, помочь тем, кто ищет себя, сомневается, кому нужна поддержка в самоопределении", - цитирует сайт слова директора центра "Моя карьера" Ирины Швец.
В 2019 году правительство Москвы начало модернизацию городской системы занятости населения. По всей столице будет функционировать 56 территориальных служб занятости, которые переедут в современные офисы госуслуг "Мои документы".
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