Трамп оскорбил своего сторонника на митинге

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), оскорбил одного из своих сторонников, сообщает Президент США Дональд Трамп, выступая в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), оскорбил одного из своих сторонников, сообщает Fox News

Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал он.

© Nicholas Kamm Фрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир © Nicholas Kamm Фрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир

Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".