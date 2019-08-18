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РИА Новости

Трамп оскорбил своего сторонника на митинге

09:01 18.08.2019 (обновлено: 16:00 18.08.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), оскорбил одного из своих сторонников, сообщает Fox News.
Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.
"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал он.
© Nicholas KammФрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир
Фрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. штат Нью-Гемпшир
© Nicholas Kamm
Фрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир
Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".
После того как главе государства доложили об ошибке, он позвонил Доусону по телефону с борта самолета и поблагодарил за поддержку, однако извиняться не стал. Доусон же заявил, что не обижается на президента.
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