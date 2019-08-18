Трамп оскорбил своего сторонника на митинге

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), оскорбил одного из своих сторонников, сообщает Fox News.
Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.
"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал он.
© Nicholas KammФрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир
© Nicholas Kamm
Фрэнк Доусон, сторонник президента США Дональда Трампа, выкрикивающий фразы во время митинга Трампа в Манчестере. Штат Нью-Гэмпшир
Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".
После того как главе государства доложили об ошибке, он позвонил Доусону по телефону с борта самолета и поблагодарил за поддержку, однако извиняться не стал. Доусон же заявил, что не обижается на президента.