Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T08:54Z
https://ria.ru/20190818/1557606208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154854/38/1548543809_373:530:3071:2047_1036x0_80_0_0_e9cdbba1d0d2f97e5728f0f97b2bccc0.jpg
РИА Новости

Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме

08:54 18.08.2019
470
© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Павел Лисицын
Шахтеры. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 авг – РИА Новости. Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе, за исключением забоя, где произошло задымление, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в шахте "Грамотеинской", который произошел в тупиковом забое на глубине 200 метров, эвакуированы 43 горняка. Пострадавших нет.
Работа рудника. Архивное фото
13 мая 2018, 14:16РИА Новости
Прокуратура начала проверку инцидента на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе
"Шахта (за исключением забоя, где произошло задымление) работает в штатном режиме. На плановую производственную деятельность предприятия происшествие не повлияло", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что создана комиссия по расследованию причин пожара.
200000
Обсудить 0
КузбассМинистерство энергетики РФКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции
СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области
РИА
Новости
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Лента
новостей
Кадры аварии туристического автобуса в Москве: есть пострадавшие
Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Верхоянском районе Якутии дожди потушили часть лесных пожаров
Сотрудники полиции
СМИ сообщили подробности убийства семьи под Ульяновском
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния