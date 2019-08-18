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РИА Новости

На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела

08:42 18.08.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
ГАЗА, 18 авг - РИА Новости. Трое палестинцев погибли, попав в ночь на воскресенье под обстрел израильских военных на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Мухаммед Махмуд.
Военные ранее говорили, что применили танки и боевые вертолеты против группы вооруженных людей, подобравшихся к разделительным сооружениям в северной части анклава.
"Тела трех палестинцев поступили сегодня на рассвете в больницу "Аль-Андуниси". Они были убиты израильскими военными в ночном инциденте на границе", - сказал собеседник агентства.
Это уже четвертый подобный инцидент с начала месяца. Самый серьезный произошел неделю назад, когда израильтяне ликвидировали четырех боевиков, пытавшихся пересечь границу.
В субботу вечером военные также засекли пуски трех палестинских ракет из сектора Газа и перехватили две из них.
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