Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в ДТП в Перми, где автобус въехал в стену строительного магазина, ухудшилось, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В автобусе находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, госпитализированы 32 человека, в том числе девять детей.

"По состоянию на 8.30 (6.30 мск) госпитализировано девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.

Вечером в субботу региональный минздрав сообщал, что состояние шести госпитализированных взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое. Согласно сообщению ведомства, состояние ребенка улучшилось.

Пострадавшие размещены в Пермской краевой клинической детской больнице, городской клинической больнице №4, Пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6, больнице им. Гринберга.

"Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркивают в минздраве.