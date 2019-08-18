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РИА Новости

Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось

08:33 18.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в ДТП в Перми, где автобус въехал в стену строительного магазина, ухудшилось, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В автобусе находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, госпитализированы 32 человека, в том числе девять детей.
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"По состоянию на 8.30 (6.30 мск) госпитализировано девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.
Вечером в субботу региональный минздрав сообщал, что состояние шести госпитализированных взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое. Согласно сообщению ведомства, состояние ребенка улучшилось.
Пострадавшие размещены в Пермской краевой клинической детской больнице, городской клинической больнице №4, Пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6, больнице им. Гринберга.
"Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркивают в минздраве.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека. Региональное СУ СК квалифицировало происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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