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РИА Новости

Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты

08:26 18.08.2019 (обновлено: 08:29 18.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкБухта в Приморском крае
Бухта в Приморском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Бухта в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Северокорейские рыбацкие шхуны, укрывавшиеся от тайфуна "Кроса" у берегов Приморья, покинули бухты, сообщил РИА Новости представитель регионального погрануправления ФСБ.
Ранее пограничники сообщали, что иностранные суда запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов.
"Сейчас на Ольгинском направлении никого нет, все ушли. Шхуны выбрасывало на берег, они (рыбаки) высаживались на берег, но все было под контролем. Всех, кто был выброшен на берег, кто вынужденно высадился, всех уже сопровождают на родину наши пограничные суда", - сказал собеседник агентства.
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