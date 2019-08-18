Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты

Ранее пограничники сообщали, что иностранные суда запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов.

"Сейчас на Ольгинском направлении никого нет, все ушли. Шхуны выбрасывало на берег, они (рыбаки) высаживались на берег, но все было под контролем. Всех, кто был выброшен на берег, кто вынужденно высадился, всех уже сопровождают на родину наши пограничные суда", - сказал собеседник агентства.