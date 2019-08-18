Роза Сябитова повздорила с подписчицей дочери в Инстаграме

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова устроила перепалку с подписчицей дочери в Телеведущая Роза Сябитова устроила перепалку с подписчицей дочери в Инстаграме

Ксения Сябитова опубликовала фотографию из Франции, на которой запечатлена с молодым человеком. Одна из комментаторов отреагировала на фразу "Подцепила отличного мужика", сделав замечание, что "подцепляют только венерические заболевания".

"А с мужчинами, в вашем случае, знакомятся... Или мама вам об этом не говорила? Странно", — написала пользователь elena_malahova68

Комментарий не остался без внимания матери девушки.

"Елена, не люблю, когда моим детям читают нотации, это привилегия родителей. Учите своих детей!" — парировала Роза Сябитова

"Мне мама много интересного и важного говорила, что с людьми без воспитания и совести лучше не общаться, а то от них глупость подцепишь", — добавила ее дочь.

Их оппонентка возразила, что не хотела никого оскорбить.

"Ксюш, я вас не оскорбляла. Не называла вас невоспитанной и без совести. Ваш ответ вас характеризует не с лучшей стороны", — пояснила она.