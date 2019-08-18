В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Рабочие восстановили проезд к восьми селам в Приморье, отрезанным паводком после тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Подтоплено около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.

"В Красноармейском районе восстановлен проезд на 3-м километре автодороги Лукьяновка-Новополтавка к селам Саровка, Новокрещенка и Покровка", - говорится в сообщении.

В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан-Гвоздево. Техника продолжает работы по восстановлению проезда на 185-м километре автодороги Раздольное-Хасан. Есть объезд. Ограничен проезд на дороге Барабаш-Приморский.

В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка. В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Утесное. В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское, Садовый. В Дальнереченском районе ограничен проезд в село Грушевое.

В Октябрьском районе нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Также проезд закрыт на подъезде к селу Покровка от автодороги Доброполье-Николо-Львовское. В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка и Мельгуновка из-за размывов дороги.