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РИА Новости

В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги

07:02 18.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Подъем воды несет новые подтопления в районе Уссурийска, вышедшая из берегов река залила дорогу между селами Борисовка и Кугуки, сообщили РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа Приморского края.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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"Уровень воды в реках Раздольная, Комаровка и Раковка в Уссурийске, Борисовка в селе Корсаковка превышает максимальные показатели, которые продолжают расти", - сказал представитель администрации.
Уровень воды в Раздольной поднимается третьи сутки подряд практически на метр. На 08.00 местного времени (01.00 по мск) 18 августа он превысил уровень выхода на пойму почти на 253 сантиметра, за последние 12 часов вырос со 733 сантиметров до 813. Еще две реки – Казачка в селе Пуциловка и Комаровка в районе Центральное - вышли на пойму.
Ряд населенных пунктов отрезаны от автомобильного сообщения – нет проезда из села Борисовка до сел Линевичи и Кугуки, из города Уссурийск до села Утесное. Там, где до прихода тайфуна "Кроса" была дорога, сейчас стоит вода. В районе села Борисовка сообщение осуществляется с помощью плавающего транспортера. В реках Комаровка и Раковка за 12 часов уровень воды вырос с 476 до 563 сантиметров.
"Восстановлено транспортное сообщение с селами Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Монакино и Богатырка", - сказал собеседник агентства.
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ПриморьеПриморский крайПроисшествия
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