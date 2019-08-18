В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. По уточненным данным, 33 человека пострадали при ДТП в Перми, где автобус въехал в стену здания строительного магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей", - сказал собеседник агентства.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина.