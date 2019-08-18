В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. По уточненным данным, 33 человека пострадали при ДТП в Перми, где автобус въехал в стену здания строительного магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей", - сказал собеседник агентства.