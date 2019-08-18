Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
По последним данным, более 180 человек пострадали.
Взрыв произошел в субботу, в 22:40 по местному времени (21:10 мск), во время празднования в одном из банкетных залов на западе Кабула. Бомбу взорвал смертник.
По словам очевидцев, в это время в помещении находилось более тысячи человек.
Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к атаке.