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РИА Новости

National Interest оценил развитие российского флота

06:16 18.08.2019 (обновлено: 15:13 18.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля "Смерч" во время службы в Амурской области
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля "Смерч" во время службы в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) России быстро развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью. Об этом пишет журнал National Interest.
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
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Отмечается, что "Смерч" — один из 150 корветов, патрульных катеров и минных тральщиков российского флота, водоизмещение каждого из которых несколько сот или тысяч тонн. При этом у ВМФ России — менее трех десятков крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров. У ВМС США, напротив, пара десятков небольших надводных кораблей и более ста крупных.
"Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны", — говорится в публикации.
Флот США, пользующийся поддержкой мощной высокотехнологичной промышленностью, предпочитает большие корабли за их способность преодолевать большие расстояния в поддержку интервенционистской внешней политики. Российский флот, со своей стороны, опирается на устаревшие верфи, которые способны надежно производить лишь небольшие суда, пишут авторы статьи.
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NI напоминает, что в апреле 2019 года было решено демонтировать, а не реконструировать два линейных крейсера класса "Киров" времен холодной войны. Кроме того, добавляет издание, Москва рассматривала возможность утилизации своего единственного авианесущего корабля "Адмирал Кузнецов", а не платить за техническое обслуживание и модернизацию. В октябре 2018 года случайно затонул единственный на севере России док, где он мог разместиться. В середине 2019 года Кремль дал понять, что попытается его отремонтировать, пишет издание.
Как отмечается, новые российские корабли, как правило, представляют собой ракетные корветы водоизмещением не более 5 тысяч тонн воды. Водоизмещение американского эсминца, напротив, 9 тысяч тонн.
В 2018 году ВМФ России приобрели лишь четыре новых военных корабля, все они относятся к классу корветов. Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью, подчеркивает NI, напоминая, что несколько лет назад с кораблей такого типа ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря были произведены атаки по позициям террористов в Сирии, причем корабли не покидали российских вод.
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По мере трансформации российский флот по большинству показателей отстает от военно-морских сил США и Китая, делает вывод издание. В 2019 году российский флот, согласно оценкам Пентагона, насчитывает 360 кораблей. У китайского флота — 624 военных корабля.
В то же время американский флот насчитывает всего 333 боевых корабля, однако они в среднем намного крупнее китайских и российских. Суммарное водоизмещение флота США — 4,6 миллиона тонн, китайского — 1,8 миллиона, российского всего 1,2 миллиона.
Упоминания о подводной составляющей российского ВМФ в статье отсутствуют.
Издание резюмирует, что выведение Россией из эксплуатации крупных кораблей с заменой их на корабли меньшего водоизмещения — как новые, так и модернизированные, — отражает тенденцию превращения того, что "когда-то было главной глобальной силой, в новый вид регионального флота".
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РоссияСШАБезопасность
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