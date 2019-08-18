В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье за сутки выросло втрое, также вода зашла в 287 домов, сообщает администрация края.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В субботу сообщалось о подтоплении около 530 придомовых территорий. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.

"Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун "Кроса" уже уходит с территории края.