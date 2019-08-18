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РИА Новости

В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий

05:35 18.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье за сутки выросло втрое, также вода зашла в 287 домов, сообщает администрация края.
Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В субботу сообщалось о подтоплении около 530 придомовых территорий. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
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"Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун "Кроса" уже уходит с территории края.
"До 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди", – сказал Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
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