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РИА Новости

В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

05:21 18.08.2019 (обновлено: 07:35 18.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
"Тайфун "Кроса" уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения", — говорится в сводке.
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Отмечается, что из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, они расселены по родственникам. 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять — в Уссурийске.
В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на сто мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР. Местный фермер приютил у себя 40 человек.

Паводок в Приморье

Тайфун "Кроса" принес в районы края около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах края ввели режим ЧС.
За сутки число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье утроилось, по последним данным, подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.
В районе Уссурийска вышедшая из берегов река залила дорогу между селами Борисовка и Кугуки. В то же время проезд к восьми ранее отрезанным паводком селам сейчас восстановили.
Синоптики прогнозируют, что до 25 августа в крае сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди.
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