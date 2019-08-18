В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

"Тайфун "Кроса" уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения", — говорится в сводке.

Отмечается, что из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, они расселены по родственникам. 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять — в Уссурийске.

В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на сто мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР. Местный фермер приютил у себя 40 человек.

Паводок в Приморье

Тайфун "Кроса" принес в районы края около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах края ввели режим ЧС.

За сутки число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье утроилось, по последним данным, подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

В районе Уссурийска вышедшая из берегов река залила дорогу между селами Борисовка и Кугуки. В то же время проезд к восьми ранее отрезанным паводком селам сейчас восстановили.