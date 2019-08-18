При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, передает телеканал Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, передает телеканал NBC New York со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что в субботу около 16.15 по местному времени (23.15 мск) самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, врезался в дом в округе Датчесс. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.

Plane crashes into home in Union Vale, NY.



No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.



Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v — Ken Buffa (@KenBuffa) August 17, 2019

По данным властей, на борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. В доме находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.