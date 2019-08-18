Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T05:09Z
https://ria.ru/20190818/1557605065.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_56af711510bae5ef2b32935efac12e33.jpg
РИА Новости

При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек

05:09 18.08.2019
618
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, передает телеканал NBC New York со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что в субботу около 16.15 по местному времени (23.15 мск) самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, врезался в дом в округе Датчесс. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.
По данным властей, на борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. В доме находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.
Как сообщают власти, дом, на который упал самолет, полностью разрушился.
711604
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
На месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
РИА
Новости
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Лента
новостей
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о "страхах" России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В МЧС уточнили площадь пожара на мазутном озере в Самаре
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Сирийские военные
Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
Полицейский в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Брижит Макрон вывихнула плечо
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Лосось
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния