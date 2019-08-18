При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, передает телеканал NBC New York со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что в субботу около 16.15 по местному времени (23.15 мск) самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, врезался в дом в округе Датчесс. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.
Plane crashes into home in Union Vale, NY.— Ken Buffa (@KenBuffa) August 17, 2019
No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.
Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v
По данным властей, на борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. В доме находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.
Как сообщают власти, дом, на который упал самолет, полностью разрушился.