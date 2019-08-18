Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Политик заявил, что гордится экипажем летательного аппарата, и отметил, что "нормальные люди" не судят по национальности.

В четверг летевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после старта рейса столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты решили экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно правильное решение.