Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье.
Политик заявил, что гордится экипажем летательного аппарата, и отметил, что "нормальные люди" не судят по национальности.
"Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы", — написал он в Фейсбуке.
В четверг летевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после старта рейса столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты решили экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно правильное решение.
Пилоты смогли благополучно приземлить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.