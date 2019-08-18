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РИА Новости

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

04:34 18.08.2019
38503
© Фото : tov_sergeant Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
© Фото : tov_sergeant
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье.
Политик заявил, что гордится экипажем летательного аппарата, и отметил, что "нормальные люди" не судят по национальности.
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"Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы", — написал он в Фейсбуке.
В четверг летевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после старта рейса столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты решили экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно правильное решение.
Пилоты смогли благополучно приземлить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
15 августа, 20:38Культура
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомЕвгений МураевВерховная Рада УкраиныОбщество
Популярные комментарии
Кто бы что ни писал - командир заслужил звезду Героя за спасенные 233 жизни. Очень достойный человек, скромный и благородный, гордость нации!
18 августа, 06:56
ЁкЁшкин кот
5100001
Это профессионализм а не подвиг они умело выполняли свою работу.Но всё же большое им спасибо за то как они это сделали.Другой бы мог и запаниковать.
18 августа, 06:05
sstry1967
3301008
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