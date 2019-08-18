В Портленде в ходе демонстраций задержали не менее 13 человек

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Не менее 13 человек задержаны в Портленде, штат Орегон, в ходе демонстраций ультраправых и их противников, сообщила полиция города.

В демонстрациях участвовало около тысячи человек, на них приходилось около тысячи полицейских, обеспечивавших порядок.

В определенный момент противоборствующие демонстрации сошлись, однако серьезных потасовок и травм не было. При этом полиция в превентивных целях конфисковала у участников ряд дубинок и самодельных щитов.