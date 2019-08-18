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РИА Новости

В Портленде в ходе демонстраций задержали не менее 13 человек

04:05 18.08.2019
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© AP Photo / David GoldmanОфицер полиции штата Флорида, США
Офицер полиции штата Флорида, США
© AP Photo / David Goldman
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Не менее 13 человек задержаны в Портленде, штат Орегон, в ходе демонстраций ультраправых и их противников, сообщила полиция города.
В демонстрациях участвовало около тысячи человек, на них приходилось около тысячи полицейских, обеспечивавших порядок.
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В определенный момент противоборствующие демонстрации сошлись, однако серьезных потасовок и травм не было. При этом полиция в превентивных целях конфисковала у участников ряд дубинок и самодельных щитов.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что внимательно следит за протестами и даже рассматривает возможность признать "террористической организацией" ультралевых демонстрантов из группировки "Антифа". Политические противники обвиняют Трампа в симпатиях к ультраправым, президент это отрицает.
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