Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова приводит В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова приводит "Парламентская газета"

Отмечается, что по статистике сейчас в стране среднегодовое потребление алкоголя составляет десять литров в год, однако, по мнению эксперта, в действительности этот показатель может быть примерно в два раза выше. По словам врача, в частности, следует обратиться к опыту Чечни, где время продажи спиртных напитков сократили до минимума.

"Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов, — подчеркнул он. — Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени", — заявил Брюн.