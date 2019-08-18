Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T03:30Z
https://ria.ru/20190818/1557604805.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153073/63/1530736352_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_0e639520a4e09520e5f0f573f2760c83.jpg
РИА Новости

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

03:30 18.08.2019
15063
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтеклянные бутылки с алкоголем на витрине магазина в Волгограде
Стеклянные бутылки с алкоголем на витрине магазина в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова приводит "Парламентская газета".
Отмечается, что по статистике сейчас в стране среднегодовое потребление алкоголя составляет десять литров в год, однако, по мнению эксперта, в действительности этот показатель может быть примерно в два раза выше. По словам врача, в частности, следует обратиться к опыту Чечни, где время продажи спиртных напитков сократили до минимума.
Молодые люди курят у входа в торговый комплекс
17 августа, 17:05РИА Новости
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
"Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов, — подчеркнул он. — Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени", — заявил Брюн.
Он добавил, что от продажи алкоголя в жилых районах могут быть социальные последствия. Так, заметил Брюн, во дворах гуляют дети, которые смотря на взрослых, могут "перенять стереотип". Эксперт также выразил надежду, что в России возраст, с которого разрешается покупка алкоголя, повысят до 21 года.
274315920189
Обсудить 38
Министерство здравоохранения РФЕвгений БрюнЧечняРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ё моё, не пойму, в минздраве проснулись и кинусь изображать работу? Я понял бы их, если бы они сказали, что в спальных районах поставили поликлиники, в деревнях возродили больницы??? А их, как и Остапа понесло. Не поверите и курю и пью(в меру), ни разу за почти 50 лет рабочего стажа, не брал больничный. Зато те кто не курил и не пил, из больничных не вылазили... Ну не выросло наше общество из этого способа выходить из стресса. По молодости этого не замечаешь, а вот после 40 стрессы достают... Вы лучше там разработайте новую методику как выходить из стрессов другими способами, а не загоняйте народ в тупик проблем.
18 августа, 03:38
Rog Guka
76011117
А может минздраву лучше попробовать людей лечить, а не заниматся лоббированием интересов алкосетей?😡😡😡
18 августа, 04:32
Felix D
81101110
Рекомендуем
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
РИА
Новости
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Лента
новостей
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния