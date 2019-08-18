Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
"Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве", — говорится в программе.
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Предполагается, что в ходе этой процедуры будет использоваться алкотестер.
Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, отмечается в программе.