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РИА Новости

Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже снимка

02:40 18.08.2019 (обновлено: 10:15 18.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лейбл Тимура Юнусова (Тимати) BlackStar и рэпер из Киева Pabl.a, принадлежащий этому бренду, воспользовались в коммерческих целях фотографией авторства Михаила Батенёва, заявил фотограф в своей публикации на Пикабу.
По словам Батенёва, в начале февраля к нему обратилась знакомая, которая заметила, что часть, вырезанную из его фотографии, на которой татуированные руки ее автора обхватывают шею и лицо девушки, использовали в качестве обложки сингла Pabl.a. После этого фотограф выразил свое негодование в сторис в Инстаграме, и, по его словам, артист отреагировал на пост.
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На скриншотах переписки Батенёва с рэпером видно, что Pabl.a не знал, что картинка могла кому-либо принадлежать, и хотел предложить оставить обложку такой, какая она есть, а в дальнейшем "красиво по правилам сотрудничать", однако фотографа возмутило, что артист пользуется работой, которую он просто "взял из Сети и не проверил ее автора", и получает отчисления за это.
Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом. Батенёв подал иск в суд, причем, по его словам, документов собралось на не менее чем 70 страниц.
Он пояснил, что BlackStar без спроса использовал фотографию на различных площадках: YouTube, iTunes, Google-музыка и еще трех платформах.
Также фотограф еще в июне сделал публикацию в Инстаграме, где заявил, что эту работу еще с 2012 года использовали в соцсетях, однако в большинстве случаев у него спрашивали разрешение на это.
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