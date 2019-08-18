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РИА Новости

На дом в штате Нью-Йорк упал самолет

02:01 18.08.2019 (обновлено: 06:30 18.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В штате Нью-Йорк на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, передает NBC New York со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По данным ведомства, самолет врезался в строение в округе Датчесс в субботу в 16.28 по местному времени (23.40 мск).
Из находившихся на борту воздушного судна троих мужчин один погиб. В доме, на который упал самолет, находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.
Как сообщают власти, дом полностью разрушился.
FAA и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.
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