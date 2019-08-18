На дом в штате Нью-Йорк упал самолет

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В штате Нью-Йорк на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, передает NBC New York со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По данным ведомства, самолет врезался в строение в округе Датчесс в субботу в 16.28 по местному времени (23.40 мск).
Из находившихся на борту воздушного судна троих мужчин один погиб. В доме, на который упал самолет, находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.
Как сообщают власти, дом полностью разрушился.
Plane crashes into home in Union Vale, NY.— Ken Buffa (@KenBuffa) 17 августа 2019 г.
No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.
Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v
FAA и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.