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РИА Новости

В Москве начался пятый фестиваль фейерверков "Ростех-2019"

01:50 18.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый день одного из главных летних фестивалей столицы - международного фестиваля фейерверков "Ростех-2019" -прошел в Братеевском парке Москвы. Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

Скалодром и йога в гамаках

Специально к фестивалю в Братеевском парке организовали скалодром и полосу препятствий, можно было сыграть в мини-гольф и настольные игры, освоить воздушную йогу в гамаках и классическую йогу.
Другую часть интерактивной программы посвятили театральному искусству. Все желающие участвовали в мастер-классах по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра, а также узнали историю создания театрального костюма и кукол. Для самых маленьких гостей фестиваля организовали театр.
На территории фестиваля было более 30 фудкортов, чтобы пробиться к ним и к интерактивным площадкам, желающим приходилось отстоять приличные очереди. У детей наибольшей популярностью пользовалась площадка города профессий "Мастерславль", аттракцион "Паровозик" и прокат беговелов.
Хватило на фестивале и фотозон, одну из которых организовали в виде сказочного кукольного домика, а другую - лабиринта с театральными декорациями.
С наступлением вечера зрители потянулись к сцене, где по очереди выступили певица Ёлка и группа "Браво" - в обновленном составе с тремя вокалистками в матросских костюмах.
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
17 августа, 04:03РИА Новости
Международный фестиваль фейерверков "Ростех"

Вспышки мировых огней

Грандиозное пиротехническое шоу началось с внеконкурсного выступления команды из Словении, победившей в прошлом году. Сама же конкурсная программа состояла из произвольного выступления и визитной карточки участника — фейерверка в цветах национального флага с музыкальным сопровождением.
Первой в рамках соревнования выступила канадская команда KUMA fireworks. Фейерверки канадцев олицетворяли сказочную историю зарождения канадской народной музыки, выступление прошло под композицию "Арабеск". Следом за канадцами фейерверки запустили итальянские участники из пиротехнической группы Panzera с шоу "Итальянская рапсодия". Они показали классические салюты под известные композиции итальянских авторов и исполнителей, а их самые красочные фейерверки озарили московское небо алыми всполохами под либретто из оперы Джузеппе Верди "Травиата".
Пиротехники из Пакистана - команда Allied fireworks - посвятили своё выступление России. Его самой неожиданной и трогательной частью стали залпы разноцветных огней под песню Марка Бернеса "Журавли", исполненную пакистанским вокалистом на русском языке.
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех
15 августа, 10:03РИА Новости
На фестивале фейерверков в Москве покажут шоу с 30-метровыми башнями
Завершили конкурсную программу первого дня фестиваля участники из Португалии - команда CUSO pirotecnia, покорившая зрителей разнообразием причудливых форм своих фейерверков под композиции из мюзиклов, в числе которых прозвучала тема из постановки "Легендарный шоумен".
В перерывах между выступлениями команд, тематика которых в этом году посвящена театральному искусству, зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.
Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен, специально подготовленных к фестивалю. Представление прошло в рамках церемонии открытия фестиваля.
Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании – организатора фестиваля Пиротехнические технологии Олег Долгов
15 августа, 11:00РИА Новости
Олег Долгов: фестиваль фейерверков покажет весь мир пиротехники

Жюри и итоги

В жюри фестиваля фейерверков "Ростех-2019" вошли лучшие специалисты пиротехнического дела с мировыми именами: Нэнси Роззи (США), Доминик Брезак (Андорра), Давид Паренте (Италия), Пол Сукасси (Канада) и Любомир Мацар (Словакия).
Художественную и музыкальную составляющие шоу оценивает композитор Игорь Крутой.
По итогам первого для фестиваля первую строчку заняли участники из Португалии, набравшие 511 баллов. На втором месте расположились пиротехники из Италии, с результатом в 483,25 балла; третьими стали мастера фейерверков из Пакистана, получившие 387 баллов, четвертое место заняли канадцы, которым жюри присудило 437,5 балла.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля.
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Международный фестиваль фейерверковРостехМоскваРоссия
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