Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T06:32Z
https://ria.ru/20190818/1557604494.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147957/85/1479578588_0:0:5616:3160_1036x0_80_0_0_237da49f114909da345ed675261fb049.jpg
РИА Новости
Культура

Короткометражка Сазонова "Отпуск" получила приз фестиваля в Локарно

01:31 18.08.2019 (обновлено: 06:32 18.08.2019)
4043
© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский режиссер Антон Сазонов получил приз за лучшую режиссуру за короткометражный фильм "Отпуск" на международном фестивале в швейцарском городе Локарно, сообщается на сайте смотра.
Международный фестиваль в Локарно проходил с 7 по 17 августа в 72-й раз. Фильмы-лауреаты основного конкурса ежегодно получают на смотре золотых, серебряных и бронзовых "леопардов". Также награды вручаются лучшим актеру, актрисе, режиссеру и за дебютную картину.
Кадр из фильма Т-34
17 августа, 21:41Культура
В Сети появился трейлер фильма "Т-34" для японского проката
В субботу состоялось награждение победителей 2019 года.
2111003
Обсудить 0
КультураШвейцарияЛокарноРоссия
Рекомендуем
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Очевидцы рассказали, как ребенок попал под колеса детского паровозика
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Бактериальная инфекция
Гаджеты служат рассадником страшных инфекций. Почему мы все еще живы?
Лента
новостей
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о "страхах" России
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Участники Вудстокской ярмарки музыки и искусств в Бетеле. Август 1969 года
Первое поколение без войны и голода. Как Вудсток-1969 изменил мир
Пустой саркофаг, обнаруженный на раскопах античного города Мирмекий в Керчи. 17 августа 2019
В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
Кадры аварии туристического автобуса в Москве: есть пострадавшие
Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния