Короткометражка Сазонова "Отпуск" получила приз фестиваля в Локарно

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский режиссер Антон Сазонов получил приз за лучшую режиссуру за короткометражный фильм "Отпуск" на международном фестивале в швейцарском городе Локарно, сообщается на сайте смотра.

Международный фестиваль в Локарно проходил с 7 по 17 августа в 72-й раз. Фильмы-лауреаты основного конкурса ежегодно получают на смотре золотых, серебряных и бронзовых "леопардов". Также награды вручаются лучшим актеру, актрисе, режиссеру и за дебютную картину.